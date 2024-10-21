В правительстве одобрили ужесточение рекламы энергетических напитков

УрБК, Москва, 16.09.2025. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об ужесточении рекламы энергетических напитков. Об этом сообщает ТАСС.



Соответствующие поправки предлагается внести в ФЗ «О рекламе».



«Предлагается установить, что подобная реклама не должна обращаться к несовершеннолетним, а также должна содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов. В случае принятия все описанные обязательные требования вступят в законную силу 1 марта 2026 года», — пояснил агентству председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.