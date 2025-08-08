Дефицит федерального бюджета достиг 4,19 трлн рублей

Дефицит бюджета России за январь-август 2025 года достиг 4,19 трлн рублей (или 1,9% ВВП). Это следует из сообщения Минфина РФ.



«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-августе 2025 года составил 23 727 млрд руб., что на 3% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. Объем расходов федерального бюджета по итогам отчетного периода вырос на 21,1% и составил 27,92 трлн рублей», — говорится в сообщении.



Текущий уровень дефицита бюджета главным образом обусловлен опережающим финансированием расходов, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, говорится в объяснении финансового ведомства. Министерство финансов РФ отмечает, что отдельные расходы были профинансированы за счет авансового зачисления дополнительных доходов от не нефтегазового сектора, которые были аккумулированы в конце 2023 года.