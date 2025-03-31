Дефицит федерального бюджета в январе-июле составил 4,9 трлн рублей

Материалы по теме

Дефицит федерального бюджета в январе-феврале составил 3,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 31.03.2025. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-феврале 2025 года составил 3 трлн 841 млрд руб., ...

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-октябрь 2024 года составил 220 млрд рублей

УрБК, Москва, 07.11.2024. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-октябрь 2024 года составил 220 млрд руб., или 0,1% ...

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае составил 983 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.06.2024. В январе-мае 2024 года дефицит федерального бюджета России составил 983 млрд руб., или 0,5% ...