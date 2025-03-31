УралБизнесКонсалтинг
Новости дня
Сегодня, 14:25

Дефицит федерального бюджета в январе-июле составил 4,9 трлн рублей

УрБК, Москва, 08.08.2025. Дефицит федерального бюджета России в январе-июле текущего года составил 4 трлн 879 млрд руб., говорится в материалах Минфина РФ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 3 трлн 780 млрд руб.

Аналитики Минфина связывают увеличение показателя с опережающим финансированием расходов в начале 2025 года, а также со снижением поступлений нефтегазовых доходов.
