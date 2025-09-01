УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:58

В екатеринбургском центре «Эрмитаж-Урал» состоится новое занятие просветительского проекта

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 10 сентября пройдет вторая встреча в рамках просветительского проекта «Нескучные беседы об искусстве. Школа начинающего искусствоведа». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

Проект будет интересен тем, кто состоялся как специалист во многих сферах деятельности, но не потерял интерес к искусству и желание понимать, видеть, «читать» визуальное наследие человечества.

Куратор проекта, заведующая научно-просветительским отделом ЕМИИ Вероника Калинина отмечает, что второй курс обучения посвящен сложному, многогранному и интересному ХХ веку.

«Модернизм — как идея искусства нового, иного мировоззрения: не копирование природы, а переосмысление увиденного в природе; отказ от многих традиционных форм и привнесение личностного понимания смыслов мироздания; индивидуализм и провокации-вызовы зрителю на искренний эмоциональный отклик. Все это делает изучение искусства ХХ века захватывающим процессом», — пишет куратор в приглашении на мероприятие.

С расписанием занятий можно ознакомиться на сайте музея.
