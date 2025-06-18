УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:51

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 2 сентября стартует просветительский проект «Нескучные беседы об искусстве. Школа начинающего искусствоведа»

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 2 сентября состоится первое мероприятие в рамках просветительского проекта «Нескучные беседы об искусстве. Школа начинающего искусствоведа» в новом учебном году. Начало первого занятия во вторник, в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

Проект будет интересен тем, кто состоялся как специалист во многих сферах деятельности, но не потерял интерес к искусству и желание понимать, видеть, «читать» визуальное наследие человечества.

Первый курс обучения — базовый. Куратор проекта, заведующая научно-просветительским отделом ЕМИИ Вероника Калинина отмечает, что в этой группе занятия начнутся с изучения истории с одного из значимых видов изобразительного искусства — с архитектуры.

«С древнейших времен и до начала ХХ столетия — таков путь познания и новых открытий, который предстоит пройти нашим слушателям. Затем — скульптура, графика, живопись, ДПИ. Так, от занятия к занятию, сумеем выстроить целостную картину мира искусства», — пишет куратор в приглашении на обучение.

С расписанием занятий можно ознакомиться на сайте музея.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 июня пройдет лекция «Мария и Венера. Эталон красоты в северном искусстве XVI–XVII веков»

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 июня состоится лекция ...

06.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 7 июня пройдет лекция «Образ ученого в западноевропейском изобразительном искусстве»

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 7 июня состоится лекция ...

21.05.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 мая состоится лекция о творчестве Питера Пауля Рубенса «Король художников и художник королей»

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 22 мая пройдет лекция ...

16.04.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 17 апреля пройдет лекция «Кабинет редкостей в изобразительном искусстве XVII века»

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 апреля состоится лекция ...

12.02.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 13 февраля пройдет тематическая экскурсия по постоянной экспозиции западноевропейского искусства

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 13 февраля пройдет ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (32)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.