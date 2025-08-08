УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:58

В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет кураторская экскурсия по выставке, посвященной художественному стеклу

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 4 сентября состоится кураторская экскурсия по выставке «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII — начала ХХ века из музейных собраний». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного заведения.

В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет кураторская экскурсия по выставке, посвященной художественному стеклу

Выставочный проект представляет более 300 произведений ведущих стекольных заводов Российской империи второй половины XVIII-начала XX века из крупнейших региональных собраний — Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля (ООМИИ), Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) и ЕМИИ.

Куратор выставки, научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Анастасия Крицкая расскажет о том, как складывалась концепция этого проекта, о технологиях стекольного производства, разнообразии форм предметов из стекла и их соответствии эпохе — от барочного XVIII столетия до модерна рубежа XIX-XX веков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.08.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет кураторская экскурсия по выставке «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII — начала ХХ века из музейных собраний»

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 10 августа, в субботу, состоится ...

25.06.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 25 июня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 25 июня пройдет ...

17.06.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 18 июня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 18 июня пройдет ...

04.06.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) сегодня пройдет кураторская ...

11.03.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 12 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке Кузьмы Петрова-Водкина «В созвездии мастера»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 12 марта ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (73)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.