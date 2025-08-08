УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:18

Объем перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-июле увеличился на 6%

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. В январе-июле 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 199 млн 571,3 тыс. пассажиров. Пассажирооборот составил 1 млрд 644 млн 600,3 тыс. пасс-км (плюс 4,6% к уровню января-июля 2024 года).
