Объем перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-июле увеличился на 6%

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. В январе-июле 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. Всего было перевезено 199 млн 571,3 тыс. пассажиров. Пассажирооборот составил 1 млрд 644 млн 600,3 тыс. пасс-км (плюс 4,6% к уровню января-июля 2024 года).

Материалы по теме

Объем перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-июне увеличился на 6%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. В январе-июне 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли ...

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-мае увеличились на 6%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. В январе-мае 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли ...

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-апреле увеличились на 7%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В январе-апреле 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-марте увеличились на 7%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В январе-марте 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли ...

Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-июле увеличились на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В январе-июле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 4,2% по ...