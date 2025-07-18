УралБизнесКонсалтинг
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 16:45

Объем перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-июне увеличился на 6%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. В январе-июне 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 102 млн 525,8 тыс. пассажиров. Пассажирооборот составил 1 млрд 402 млн 708,6 тыс. пасс-км (плюс 5,3 % к уровню января-июня 2024 года).
