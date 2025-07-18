Объем перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-июне увеличился на 6%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. В январе-июне 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. Всего было перевезено 102 млн 525,8 тыс. пассажиров. Пассажирооборот составил 1 млрд 402 млн 708,6 тыс. пасс-км (плюс 5,3 % к уровню января-июня 2024 года).

Материалы по теме

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-мае увеличились на 6%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. В январе-мае 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли ...

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-апреле увеличились на 7%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В январе-апреле 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-марте увеличились на 7%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В январе-марте 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли ...

Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%

В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% по сравнению с аналогичным ...

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-июне увеличились на 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В январе-июне перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5,2% по ...