Россиян не будут штрафовать за владение более чем 10 банковскими картами

Материалы по теме

Россияне с 1 сентября смогут подключать сервис «второй руки» для защиты от мошенников

УрБК, Москва, 26.08.2025. Жители России с 1 сентября смогут подключать сервис «второй руки» для защиты от мошенников, ...

В России могут ввести самозапрет на международные звонки в целях борьбы с мошенниками

УрБК, Москва, 25.08.2025. Россияне могут получить возможность устанавливать самозапрет на совершение международных ...

В России в ближайшие месяцы запустят сервис для подтверждения возраста с помощью биометрии

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В России в ближайшие месяцы запустят сервис для подтверждения возраста с помощью ...

Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер по борьбе с мошенничеством

УрБК, Москва, 02.06.2025. Российское правительство прорабатывает второй пакет мер по борьбе с финансовым ...

В 2014 году объем мошенничества с банковскими картами в России превысил 3,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.04.2015. Объем мошеннических операций с банковскими картами в России по итогам 2014 года превысил 3,5 ...