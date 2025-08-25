УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:41

Россиян не будут штрафовать за владение более чем 10 банковскими картами

УрБК, Москва, 27.08.2025. Жителей России не будут штрафовать за владение более чем 10 банковскими картами. Об этом рассказал ТАСС руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Ответственность граждан не предусмотрена. Норма сформулирована как обязанность банка, а не самого человека», — отметил Д. Григоренко.

Напомним, что российские власти разработали второй пакет мер по борьбе с телефонными мошенниками. Там, в частности, говорится о том, что гражданене смогут оформить на себя свыше 10 карт. Эта меры должна усложнить махинации с привлечением дропперов. Также граждане скоро смогут установить самозапрет на совершение международных вызовов. Еще одно нововведение — ужесточение наказания за мошенничество, совершенное с помощью искусственного интеллекта.
