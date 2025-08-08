В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет лекция «Стекло: от песчинки до шедевра»

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 10 августа, в субботу, состоится ...26.03.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 27 марта пройдет лекция «Художественное объединение «Мир искусства»: из Петербурга в Париж»
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 27 марта состоится лекция ...13.03.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 15 марта состоится лекция «Цвет как код»
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 15 марта пройдет ...19.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 20 февраля состоится лекция «Детские образы в искусстве рубежа XIX-ХХ веков»
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 20 февраля ...09.01.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО 12 января пройдет лекция о возникновении жанров натюрморт и бытовая сценка в испанской живописи XVI века
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Екатеринбурге 12 января в рамках выставки испанского искусства из собрания ...