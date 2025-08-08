УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 16:20

В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет лекция «Стекло: от песчинки до шедевра»

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) в воскресенье, 24 августа, пройдет лекция «Стекло: от песчинки до шедевра». Мероприятие начнется в 15.00 по адресу ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Лекцию, организованную в рамках выставки «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII — начала ХХ века из музейных собраний», для ценителей хрупкого искусства прочтет коммерческий директор Стеклодувной студии Татьяны Тунис Василий Софронов.

Слушатели узнают о древних и современных технологиях свободного выдувания стекла, о секретах цвета и фактуры, о советских и нынешних стеклодувных заводах, а также о сложнейших скульптурах, создаваемых без форм и из множества деталей.
