Сегодня, 10:00

В Свердловской области введут в оборот еще 1,4 тыс. га сельхозземель

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. В Свердловской области введут в оборот еще 1,4 тыс. га сельхозземель, которые ранее не использовались. Врио губернатора Денис Паслер уже направил дополнительные средства на эти цели, сообщает региональный департамент информполитики.

Деньги пойдут на проведение кадастровых работ в Артемовском и Серовском муниципальных округах, муниципальном округе Сухой Лог, Слободо-Туринском и Усть-Ницинском сельских поселениях на площади.

«Всего в 2025 году мы оформим в муниципальную собственность и передадим сельхозпроизводителям 18,2 тыс. гектаров земель. Аграрии смогут разрабатывать их уже в следующем году. Это позволит нам увеличить площади ярового сева и кормовых культур», — подчеркнул Д. Паслер.

На эти цели субсидии из федерального бюджета получили 13 свердловских муниципалитетов.
