2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 17:11

Михаил Мальцев о предварительных итогах летнего туристического сезона

Михаил Мальцев о предварительных итогах летнего туристического сезонаЛетом 2025 года свердловские туристы активно выбирали азиатские направления, такие как Вьетнам и Таиланд, в отличие от жаркого Египта. Эти страны перестали быть исключительно «сезонными» направлениями и сохранят популярность в зимний период.

Значительная часть путешественников следовала через ОАЭ и Стамбул транзитом, однако большинство прибывающих в Турцию оставались там на отдых.

Из-за сложной международной обстановки западные направления остаются недоступными, но среди европейских стран пользовалась спросом Венгрия.

Не теряют популярности и страны Закавказья: Армения, Азербайджан и Грузия (Тбилиси и Батуми). А также государства Центральной Азии: Таджикистан, Кыргызтан (Иссык-Кульская область), Узбекистан (Самарканд, Бухара, Ташкент) и Казахстан.

Внутри России были популярны такие направления, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Карелия, Северный Кавказ (Дагестан, КБР). Свердловчане активно покупали путевки с экскурсионными программами. Также можно отметить традиционно высокую популярность у свердловчан курортов Тюменской и Челябинской областей (термальный отдых в Тюмени, экскурсии в Тобольск, Златоуст, Миасс, на Таганай). Для таких поездок не нужен авиаперелет.

Необходимо отметить повышение цен на отдых: внутрироссийские направления подорожали примерно на 8-20%.

В целом, можно отметить, что свердловские туристы все больше предпочитают не отдыхать на пляже в 40-градусную жару, а путешествовать, набираясь впечатлений.

Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма

Фото предоставлено Михаилом Мальцевым
