В Свердловской области построят холидей-парк «Аракай» за 2 млрд рублей

Материалы по теме

На Среднем Урале появится новый продовольственный кластер

На Среднем Урале появится новый продовольственный кластер. Его организацию на месте закрытой в 2021 году птицефабрики ...

На Среднем Урале появится новый продовольственный кластер

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. На Среднем Урале появится новый продовольственный кластер. Его организацию на месте ...

В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет»

В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет». Они получат поддержку из ...

В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет». Они ...

ГУ «Природный парк «Оленьи ручьи» включено в перечень крупных должников перед бюджетом РФ

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2012. ГУ «Природный парк «Оленьи ручьи» включено в список организаций, имеющих задолженность ...