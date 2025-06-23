УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:44

В Свердловской области построят холидей-парк «Аракай» за 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. В Свердловской области на границе с заповедником «Оленьи ручьи» построят холидей-парк «Аракай». Инвестиции в проект составят около 2 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Паслер.

«Уникальная природа заповедника «Оленьи ручьи», карстовые пещеры, полноводная река, Михайловское водохранилище, древние уральские горы. Убежден, что «Аракай» сможет стать настоящим всесезонным курортом федерального масштаба для свердловчан и гостей региона, не уступающим популярным Алтаю и Сочи», — сообщил Д. Паслер.

Глава региона также почеркнул, что проект поможет сформировать новые возможности для туристического бизнеса, который становится одним из важных направлений развития Среднего Урала.

Данный инвестпроект станет одним из крупнейших в регионе. Благодаря ему будет создано более 300 рабочих мест. На территории планируется создание различных форматов размещения: от семейного до корпоративного отдыха. Сопровождением проекта займется Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Завершить строительство планируется к 2029 году.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.06.2025 На Среднем Урале появится новый продовольственный кластер

На Среднем Урале появится новый продовольственный кластер. Его организацию на месте закрытой в 2021 году птицефабрики ...

23.06.2025 На Среднем Урале появится новый продовольственный кластер

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. На Среднем Урале появится новый продовольственный кластер. Его организацию на месте ...

17.06.2025 В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет»

В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет». Они получат поддержку из ...

17.06.2025 В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет». Они ...

03.04.2012 ГУ «Природный парк «Оленьи ручьи» включено в перечень крупных должников перед бюджетом РФ

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2012. ГУ «Природный парк «Оленьи ручьи» включено в список организаций, имеющих задолженность ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (229)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18