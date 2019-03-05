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Вчера, 17:39

Объем недополученных бюджетом РФ нефтегазовых доходов в августе оценили в 12 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.08.2025. Объем недополученных бюджетом РФ нефтегазовых доходов в августе может составить 12,1 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минфина России.

Согласно данным министерства, отклонение фактически полученных доходов от ожидаемых в июле этого года составило 5,9 млрд руб. Всего в июле было недополучено 25,8 млрд руб. нефтегазовых доходов.

Отметим, что в июне налоговые поступления от добычи нефти и газа сократились в годовом отношении на 34%, до 495 млрд руб. Данное значение является минимальным за последние два с половиной года.
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