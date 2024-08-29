ММК продолжает профориентационную работу с детьми в летний период

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В городских лагерях Екатеринбурга во время летних смен отдохнуло 24 тыс. 020 ...21.12.2023 ММК открыл новый экскурсионный маршрут в Магнитогорске «Первые в Магнитке»
УрБК, Магнитогорск, 21.12.2023. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и крупнейший производитель ...04.06.2021 Участники ПМЭФ ознакомились с достижениями ММК в сфере промышленного туризма
УрБК, Магнитогорск, 04.06.2021. 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась ...17.10.2018 На ММК стартовал проект в сфере промышленного туризма
УрБК, Магнитогорск, 17.10.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате стартовал проект, в рамках которого ...04.10.2017 Сотрудники ММК познакомили школьников с машиностроительными специальностями
В рамках проекта «Славим человека труда!», а также соглашения о сотрудничестве Магнитогорского металлургического ...