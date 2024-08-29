ММК продолжает профориентационную работу с детьми в летний период

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 05.08.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») уже второй год подряд предлагает школьникам, находящимся в городских лагерях, интересную экскурсионную программу. Недавно завершилась кампания нынешнего сезона, сообщает пресс-служба комбината.В текущем сезоне в первую и во вторую смены ребята совершали обзорные экскурсии по территории градообразующего предприятия. А перед этим в научно-технической библиотеке ММК для школьников были организованы увлекательные встречи с интересным человеком — фотографом, путешественником, членом Русского географического общества Игорем Деревсковым.Еще один интересный экскурсионный маршрут для школьников предложили в городском курорте «Притяжение». Там у юных гостей парка была возможность посетить детский кадровый центр «Юный металлург».От школы до места проведения экскурсии и обратно в школу воспитанников летних городских лагерей доставляли комфортные и красочно оформленные брендированные автобусы, предоставленные автотранспортным управлением Магнитогорского металлургического комбината.Школьники отметили, что насыщенная летняя экскурсионная программа от комбината расширила их знания о градообразующем предприятии, родном городе и в целом о нашей великой стране, позволив провести лето с интересом и пользой.