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Вчера, 17:55

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 16,44%

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля снизилась с 17,22% до 16,44%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор рассчитывает уровень ставки, ориентируясь на статистику следующих банков: Промсвязьбанк, МКБ, Россельхозбанк, Росбанк, Т-банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк.

Ранее УрБК писал, что Госдума приняла закон об увеличении лимита страховки по долгосрочным безотзывным вкладам до 2,8 млн руб.
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