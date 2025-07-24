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ММК обновил фасады зданий и цехов в Индустриальном парке

УрБК, Магнитогорск, 04.08.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») завершил работы по обновлению фасадов зданий и цехов на территории Индустриального парка ММК, сообщает пресс-служба компании.

ММК обновил фасады зданий и цехов в Индустриальном парке
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«В июне-июле текущего года администрацией промышленной площадки совместно с резидентами была проведена работы по покраске фасадов зданий. Возможно, толчком к такому преображению послужила вошедшая в строй к Дню металлурга первая очередь цеха стальных валков ООО «МЗПВ». Новое современное здание цеха, а также отремонтированное здание административно-бытового корпуса с их ярко-оранжевыми стенами явно контрастировали с унылыми, пыльными и выцветшими фасадами старых промышленных зданий, расположенных на территории парка. Но вот и они стали яркими и красочными. Новый облик старых зданий наполнил комфортом и уютом суровый промышленный пейзаж», — говорится в сообщении.

Отметим, что Индустриальный парк ММК в Магнитогорске объединяет на своей площадке в 66 га десятки компаний, которые, работая на льготных условиях, выпускают важную продукцию для многих регионов и создают новые рабочие места.
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