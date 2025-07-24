ММК обновил фасады зданий и цехов в Индустриальном парке

УрБК, Магнитогорск, 24.07.2025. Действующий в Магнитогорске ООО «ММК-Индустриальный парк» занял ведущие позиции по ...18.12.2024 Топ-менеджеры ММК оценили темпы строительства новых площадок индустриального парка
УрБК, Магнитогорск, 18.12.2024. Руководство Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») оценило темпы ...27.08.2024 На территории Магнитогорского металлургического комбината в 2024 году отремонтировали фасады производственных зданий
УрБК, Магнитогорск, 27.08.2024. На территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 2024 году ...25.07.2024 Магнитогорскому заводу прокатных валков исполнилось 20 лет
УрБК, Магнитогорск, 24.07.2024. Магнитогорский завод прокатных валков (МЗПВ, входит в группу ПАО «ММК») отметил ...26.06.2015 С 2016 года в Екатеринбурге планируется введение паспортов фасадов зданий
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2015. В начале 2016 года власти Екатеринбурга планируют ввести паспорта фасада здания, ...