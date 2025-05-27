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Российские таксисты просят Минфин снизить НДС на 50%

УрБК, Москва, 01.08.2025. Российские таксисты просят Минфин снизить НДС на 50%, также, как это сделано для общепита. С таким обращением выступил Общественный совет по развитию такси (ОСРТ). В противном случае многие предприятия могут уйти в серую зону или обанкротиться. Об этом пишут «Известия».

Причиной серьезных финансовых проблем отрасли такси стало удорожание автомобилей, высокие ставки лизинга (30%) и практически полная недоступность кредитов. В результате новый порядок расчета НДС стал серьезной дополнительной нагрузкой.

«Структура затрат перевозчиков не позволяет возмещать часть налога, поскольку основные расходы — зарплата, топливо, страхование, комиссии, сервисное обслуживание — не формирует «входной» НДС. Предприятия, работающие с отрицательным денежным потоком, вынуждены перечислять в бюджет до 10% оборота. Фактически отрасль платит налог с убытка, что подрывает способность обслуживать уже заключенные лизинговые и кредитные договоры», — отметила председатель ОСРТ Ирина Зарипова.

Агрегатор такси «Максим» поясняет, что вычет части входящего НДС (с затратных частей расходов) доступен лишь классическим таксопаркам со штатом водителей, владеющим автомобилями и осуществляющим полный цикл перевозок. Однако на текущий момент таких предприятий в стране нет. Компании лишь сдают автомобили в аренду, в основном — самозанятым и ИП, что не позволяет получать вычет.

В ОСРТ отметили, что такая ситуация может привести к уходу многих перевозчиков в серую зону. Общественный совет предупреждает о возможности полного исчезновения легального сегмента легковых такси.

Предложенный выход из ситуации — снижение НДС на 50% для компаний с годовой выручкой не более 2 млрд руб., не менее 80% которой формируют услуги такси. Подобная схема действует для предприятий общепита и, как отмечают в ОСРТ, позволила сохранить налоговую базу и рабочие места. Эксперты отмечают, что подобный подход действительно позволит бизнесу оставаться в легальной зоне и сдержит рост цен на перевозки.
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