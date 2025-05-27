Российские таксисты просят Минфин снизить НДС на 50%

Материалы по теме

Сервисы такси переходят на схему аренды машин с водителем

УрБК, Москва, 27.05.2025. Сервисы такси переходят на схему аренды машины с водителем, чтобы не подпасть под действие ...

В Свердловской области самозанятые водители обратились к властям региона с просьбой не принимать закон о едином цвете такси

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. Представители «Союза самозанятых России» обратились к властям Свердловской области с ...

В Свердловской области зарплата водителей такси выросла до 89 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что в 2023 году в Свердловской области было ...

Законопроект о «русификации» такси может сократить объем участников отрасли

УрБК, Москва, 08.02.2024. Участники отрасли полагают, что законопроект, разрешающий регионам России вводить требования ...

В диспетчерских службах такси Екатеринбурга из-за снегопадов увеличилось время подачи машины

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2014. Время ожидания такси в Екатеринбурге растянулось от 30 минут до 1 часа из-за большого ...