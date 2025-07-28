Максимальный кредитный рейтинг жителей Свердловской области в июне снизился на 3 пункта за год

УрБК, Москва, 28.09.2025. Средний кредитный рейтинг россиян в июне 2025 года составил 707 баллов, снизившись на 2 ...21.05.2020 Средний кредитный рейтинг российских заемщиков за год снизился на 5,4%
УрБК, Москва, 21.05.2020. Общее число заявок на получение кредитов в РФ в апреле 2020 года сократилось на 52,3% по ...16.03.2020 В Свердловской области доля просроченной задолженности по кредитным картам за год снизилась на 4 процентных пункта
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2020. В IV квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным ...13.03.2020 В Челябинской области доля просроченной задолженности по потребкредитам снизилась на 2,9 процентного пункта
УрБК, Челябинск, 13.03.2020. В Челябинской области в IV квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 ...13.03.2020 В Свердловской области доля просроченной задолженности по потребкредитам снизилась на 2,7 процентного пункта
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. В Свердловской области в IV квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 ...