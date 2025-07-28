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Максимальный кредитный рейтинг жителей Свердловской области в июне снизился на 3 пункта за год

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Максимальный кредитный рейтинг жителей Свердловской области в июне снизился на 3 пункта за год, составив 720 баллов. В среднем по области рейтинг составил 704 балла, а средний кредитный рейтинг жителей уральской столицы составил 748 баллов. С таким результатом свердловский регион занял 38 место среди регионов страны по уровню кредитного рейтинга, сообщает пресс-служба объединенного кредитного бюро.

В целом по стране средний кредитный рейтинг российского заемщика в региональном аспекте составил 709 баллов. Возглавляет рейтинг регионов Москва с результатом 775 баллов (-3 пункта за год), а регионом с самым низким рейтингом стала Тыва — 594 балла (-9 пунктов за год).

Отметим, что максимальная разница между рейтингом жителей региона и административного центра зафиксирована в Красноярском крае — 56 пунктов, а минимальная зафиксирована в Самарской области — 8 пунктов.
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