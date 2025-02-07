Брусника в Липецке не растет

Изображение с официального сайта администрации города Липецка

Тюменский девелопер «Брусника», деятельность которого в последние годы вышла далеко за рамки родного региона, сталкивается с рядом экономических и юридических проблем. Некоторые из них носят сугубо рыночный характер и связаны с общим падением объемов продаж нового жилья. Другие могут быть отнесены к политическим рискам. Отдельные наблюдатели связывают их с отставкой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Отмечается, что после этого события в «Бруснике» произошли серьезные кадровые изменения, и она стала сталкиваться с проблемами в некоторых регионах своего присутствия.Примером может служить ситуация в Липецкой области, одном из новых регионов присутствия «Брусники». Здесь интересы застройщика пришли в противоречие с мнением региональных властей, и после непродолжительного конфликта тюменская компания осталась без перспективной стройплощадки, в которую уже были вложены немалые средства.Речь идет о проекте строительства жилого комплекса «Турист-2», расположенного в Липецке. Концепция подразумевает возведение более 20 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. 26-этажный ЖК должен был стать одним из самых высоких в городе и серьезно изменить его вид.Конфликт вокруг стройки возник в феврале, когда местная прокуратура потребовала признать недействительными разрешительные документы застройщика, ссылаясь на многочисленные нарушения градостроительных норм. В число нарушений вошли проблемы с пожарной безопасностью, некорректное размещение трансформаторной подстанции и мусорных площадок, недостаточное количество машиномест, несоблюдение нормативов удаленности от образовательных учреждений, а также отсутствие необходимых расчетов по естественной освещенности будущих квартир. Впрочем, местные наблюдатели не исключают, что не менее, а может быть, и более веской причиной интереса правоохранителей к стройке стало беспокойство местного управления МВД по поводу возможного ущерба находящемуся поблизости от котлована административному зданию, где располагается учебный центр полиции. Силовики также обратили внимание, что стройка может негативно повлиять на находящиеся поблизости стадион и футбольную школу «Динамо» им. Льва Яшина.Судебное разбирательство, вначале двигавшееся достаточно размеренно (местные наблюдатели были склонны полагать, что застройщика обяжут изменить проект и соблюсти нормы), резко изменило свое направление в начале лета. Арбитражный суд Липецкой области 27 июня 2025 года принял решение о приостановке действия разрешения на строительство жилого комплекса «Турист-2». Чуть ранее «Бруснике» запретили заключать новые договоры долевого участия в ЖК «Турист-2». Основанием для такого решения стали как раз трещины, появившиеся в здании областного управления МВД России, расположенного по соседству со стройплощадкой на улице Карла Маркса, 25.Представители «Брусники» настаивали на необоснованности претензий, утверждая, что соблюдены все необходимые процедуры согласования и проектирования. В своем официальном заявлении девелопер выразил недоумение решением суда, считая его политизированным и несправедливым. Представители компании заявили, что судебные органы пошли навстречу интересам определенных кругов, препятствующих реализации важного инфраструктурного проекта.Брусника намерена продолжать борьбу, инициировав апелляционное производство. По мнению руководства группы компаний, запрет на строительство нарушает права собственников квартир и негативно сказывается на экономике региона.Однако пока апелляционное производство по объекту так и не началось. Причиной стали ошибки в юридическим оформлении документа. Как сообщает сайт Арбитражного суда, апелляционная жалоба была оставлена без движения из-за того, что застройщик не приложил документ об оплате государственной пошлины в 30 тыс. рублей. Девелоперу предоставили срок для устранения нарушений до 22 августа.Ожидается, что судьба проекта будет зависеть от исхода апелляционного процесса. Пока же стройка заморожена и ежедневно приносить девелоперу убытки.Если апелляционная инстанция подтвердит выводы первой инстанции, застройщику придется пересмотреть проект либо отказаться от его дальнейшей реализации.