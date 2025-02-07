УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 10:30

Брусника в Липецке не растет

Брусника в Липецке не растетТюменский девелопер «Брусника», деятельность которого в последние годы вышла далеко за рамки родного региона, сталкивается с рядом экономических и юридических проблем. Некоторые из них носят сугубо рыночный характер и связаны с общим падением объемов продаж нового жилья. Другие могут быть отнесены к политическим рискам. Отдельные наблюдатели связывают их с отставкой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Отмечается, что после этого события в «Бруснике» произошли серьезные кадровые изменения, и она стала сталкиваться с проблемами в некоторых регионах своего присутствия.

Примером может служить ситуация в Липецкой области, одном из новых регионов присутствия «Брусники». Здесь интересы застройщика пришли в противоречие с мнением региональных властей, и после непродолжительного конфликта тюменская компания осталась без перспективной стройплощадки, в которую уже были вложены немалые средства.

Речь идет о проекте строительства жилого комплекса «Турист-2», расположенного в Липецке. Концепция подразумевает возведение более 20 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. 26-этажный ЖК должен был стать одним из самых высоких в городе и серьезно изменить его вид.

Конфликт вокруг стройки возник в феврале, когда местная прокуратура потребовала признать недействительными разрешительные документы застройщика, ссылаясь на многочисленные нарушения градостроительных норм. В число нарушений вошли проблемы с пожарной безопасностью, некорректное размещение трансформаторной подстанции и мусорных площадок, недостаточное количество машиномест, несоблюдение нормативов удаленности от образовательных учреждений, а также отсутствие необходимых расчетов по естественной освещенности будущих квартир. Впрочем, местные наблюдатели не исключают, что не менее, а может быть, и более веской причиной интереса правоохранителей к стройке стало беспокойство местного управления МВД по поводу возможного ущерба находящемуся поблизости от котлована административному зданию, где располагается учебный центр полиции. Силовики также обратили внимание, что стройка может негативно повлиять на находящиеся поблизости стадион и футбольную школу «Динамо» им. Льва Яшина.

Судебное разбирательство, вначале двигавшееся достаточно размеренно (местные наблюдатели были склонны полагать, что застройщика обяжут изменить проект и соблюсти нормы), резко изменило свое направление в начале лета. Арбитражный суд Липецкой области 27 июня 2025 года принял решение о приостановке действия разрешения на строительство жилого комплекса «Турист-2». Чуть ранее «Бруснике» запретили заключать новые договоры долевого участия в ЖК «Турист-2». Основанием для такого решения стали как раз трещины, появившиеся в здании областного управления МВД России, расположенного по соседству со стройплощадкой на улице Карла Маркса, 25.

Представители «Брусники» настаивали на необоснованности претензий, утверждая, что соблюдены все необходимые процедуры согласования и проектирования. В своем официальном заявлении девелопер выразил недоумение решением суда, считая его политизированным и несправедливым. Представители компании заявили, что судебные органы пошли навстречу интересам определенных кругов, препятствующих реализации важного инфраструктурного проекта.

Брусника намерена продолжать борьбу, инициировав апелляционное производство. По мнению руководства группы компаний, запрет на строительство нарушает права собственников квартир и негативно сказывается на экономике региона.

Однако пока апелляционное производство по объекту так и не началось. Причиной стали ошибки в юридическим оформлении документа. Как сообщает сайт Арбитражного суда, апелляционная жалоба была оставлена без движения из-за того, что застройщик не приложил документ об оплате государственной пошлины в 30 тыс. рублей. Девелоперу предоставили срок для устранения нарушений до 22 августа.

Ожидается, что судьба проекта будет зависеть от исхода апелляционного процесса. Пока же стройка заморожена и ежедневно приносить девелоперу убытки.

Если апелляционная инстанция подтвердит выводы первой инстанции, застройщику придется пересмотреть проект либо отказаться от его дальнейшей реализации.

Изображение с официального сайта администрации города Липецка
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
07.02.2025 Девелопер «Брусника» выходит на строительный рынок Челябинска

УрБК, Челябинск, 07.02.2025. Девелоперская компания «Брусника» выходит на строительный рынок Челябинска с проектом ...

03.10.2019 В Екатеринбурге состоялась первая сделка на покупку квартиры по ипотеке 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. В Екатеринбурге подписан первый договор долевого участия (ДДУ) с привлечением ипотеки ...

04.02.2016 Суд подтвердил правомерность действий властей Екатеринбурга в отношении ЖК «Дипломат»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2016. Арбитражный суд Уральского округа подтвердил правомерность действий администрации ...

04.03.2015 Застройщик ЖК «МонтеКристо» нарушил права дольщиков при составлении договоров

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2015. Управлением государственного строительного надзора Свердловской области при проверке ...

23.04.2013 Строительство жилого дома на ул Щербакова — Прониной возобновится благодаря новому застройщику

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2013. Земельный участок на пересечении улиц Щербакова и Прониной передан новому ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге30.06.2025Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил две опоры на самой северной магистральной ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа
Архив новостей
Июль 2025 (663)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18