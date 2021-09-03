Коммунальные службы Екатеринбурга за три дня вывезли около 208 тонн мусора и 362 тонн грязи

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. Коммунальные службы Екатеринбурга в августе вывезли из города 2 тыс. 636 т мусора и 1 ...28.10.2015 В понедельник с улиц Екатеринбурга вывезли 104 т грязи
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2015. В понедельник, 26 октября, днем дорожные службы вывезли с улиц города 104 т грязи и 139 ...26.10.2015 За выходные коммунальные службы вывезли с улиц Екатеринбурга более 280 тонн грязи
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2015. Специалисты дорожно-эксплуатационных управлений Екатеринбурга за прошедшие выходные ...27.04.2015 За минувшие выходные с улиц Екатеринбурга вывезли более 300 тонн грязи
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2015. Службы благоустройства Екатеринбурга в минувшие выходные израсходовали на поливку улиц ...14.04.2015 За минувшие сутки службы благоустройства Екатеринбурга вывезли из города 700 тонн грязи
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2015. Службы благоустройства Екатеринбурга в ночь на 14 апреля, пользуясь теплой погодой, ...