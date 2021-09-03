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Коммунальные службы Екатеринбурга за три дня вывезли около 208 тонн мусора и 362 тонн грязи

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. Коммунальные службы Екатеринбурга с 25 по 27 июля вывезли из города около 208 т мусора и 362 т грязи. Для промывки улиц использовали 5,2 тыс. кубометров воды. Уборкой в течение трех суток занимались 1,3 тыс. дорожных рабочих и 612 единиц техники.

В департаменте информполитики города сообщили, что в минувшие выходные в Екатеринбурге выпало более 29 мм осадков в водном столбе. Чтобы вода не скапливалась на улицах, службы благоустройства оперативно очищали решетки ливневых канализаций и устраняли вызванные ливнем неполадки в работе транспортной инфраструктуры. При сбоях светофоров на место выезжала бригада и приводила устройства в порядок.

«Сегодня очистка территорий Екатеринбурга продолжилась. На смены вышли 451 дорожный рабочий и 121 единица техники. Среди последних — 10 КДМ, 19 тракторов, 29 самосвалов, 15 вакуумных машин», — сообщили в департаменте.
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