Минпромторг утвердил изменения в перечень продукции для параллельного импорта

УрБК, Москва, 23.06.2025. Программу параллельного импорта в РФ планируется продлить до 2026 года. Соответствующее ...22.04.2025 Минпромторг РФ планирует ограничить ввоз продукции HP и Fujitsu
УрБК, Москва, 22.04.2025. Минпромторг РФ планирует ограничить ввоз продукции HP и Fujitsu. Министерство предлагает ...06.12.2022 Генпрокуратура РФ предложила дополнить перечень товаров для параллельного импорта
УрБК, Москва, 06.12.2022. Генпрокуратура РФ предложила Минпромторгу дополнить перечень товаров для параллельного ...02.06.2022 ФАС предлагает расширить перечень товаров для параллельного импорта
УрБК, Москва, 02.06.2022. Федеральная антимонопольная служба РФ предложила изменить подход к определению перечня ...06.05.2022 Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров для параллельного импорта
Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт. То есть их можно ввозить ...