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Минпромторг утвердил изменения в перечень продукции для параллельного импорта

УрБК, Москва, 25.07.2025. Минпромторг РФ утвердил изменения в перечень продукции для параллельного импорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

Документ должен вступить в силу в январе 2026 года. При этом отдельные положения могут начать действовать уже с 30 октября 2025 года.

Из перечня товаров для параллельного предполагается исключить зубные пасты марки Biorepair, электробритвы Braun, оси SAF для прицепов, геодезическую технику Trimble, специализированные машины для добычи полезных ископаемых, а также продукцию канадской компании Spin Master, занимающейся производством игровых консолей и сопутствующего оборудования.

Дополнительно предусматривается включение в указанный перечень новой номенклатуры изделий, среди которых немецкие микроскопы производства Carl Zeiss. Также расширяется ассортимент медицинского оборудования, включающий хирургические инструменты, стоматологические изделия и иную медицинскую технику.
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