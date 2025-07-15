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В Екатеринбурге с 1 по 31 августа ограничат движение по улице Мамина-Сибиряка

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. В Екатеринбурге с 1 по 31 августа закроют движение транспорта на участке улицы Мамина-Сибиряка от ул. Челюскинцев до Азина, сообщает департамент информполитики города.

Ограничительные меры связаны с проведением работ по строительству тепловой сети. Маршруты движения общественного транспорта на этом участке не изменятся.
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