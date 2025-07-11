Минсельхоз предложил фиксировать цены на социально значимые продукты

УрБК, Москва, 11.07.2025. Картофельный союз предложил зафиксировать оптовые цены на картошку в долгосрочных контрактах ...

УрБК, Москва, 20.06.2025. Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты РФ в мае снизилась до нового ...

Наценка торговых сетей РФ на социально значимые продукты в мае снизилась до рекордных 1,7%

Федеральные министерства намерены рекомендовать ритейлерам ограничить наценку на социально значимые продукты в 5%

Минсельхоз предложил увеличить госзапасы зерна в РФ в 15 раз

УрБК, Москва, 02.06.2021. Минсельхоз предложил увеличить госзапасы зерна в РФ с текущих 200 тыс. до 3 млн т, сообщает ...