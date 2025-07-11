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Вчера, 10:45

Минсельхоз предложил фиксировать цены на социально значимые продукты

УрБК, Москва, 24.07.2025. Минсельхоз предлагает фиксировать цены на социально значимые продукты путем заключения долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания министерства с ритейлерами и отраслевыми сообществами.

Ведомство предлагает стимулировать применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, которые будут учитывать интересы как производителей, так и торговых сетей.

Перечень подлежащих регулированию товаров определит правительство, а контроль над ценами возьмут на себя Минсельхоз, Минпромторг и ФАС. Идея поддерживается производственными предприятиями.
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