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В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на автокредиты в июне составила 83%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на автокредиты в июне 2025 года составила 82,7%. По сравнению с маем она снизилась на 3,8 п.п. (в мае 2025 года — 86,5%). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране показатель за месяц снизился на 2,6 п.п., до 82,2%. Самый сильная динамика снижения доли отказов зафиксирована в Татарстане (-4,1 п.п.), Свердловской (-3,8 п.п.), Самарской (-3,7 п.п.), Нижегородской (-3,6 п.п.), а также Ленинградской областях (-3,5 п.п.).

«Учитывая, что ключевая ставка начала снижаться, а на рынке присутствуют ожидания ее дальнейшего понижения, банки адаптируют свой аппетит к риску к изменениям сложившейся конъюнктуры», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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