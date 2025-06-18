В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на автокредиты в июне составила 83%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в мае 2025 ...

В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на кредиты в мае достигла 80%

В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на кредиты в марте 2025 года достигла 80%

В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в марте 2025 года составила 79,9%, она ...