17% свердловчан сталкивались с принудительным отпуском

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Четверть свердловчан готовы потратить на отпуск более 100 тыс. руб., 15% собираются ...19.09.2024 Число вакансий для секретарей в Свердловской области за год выросло на 13%
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Свердловской области за восемь месяцев 2024 года работодатели открыли 2,3 тыс. ...30.08.2016 HeadHunter: Каждому второму жителю Екатеринбурга отказывали в отпуске
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2016. Более половины (54%) жителей Екатеринбурга сталкивались с проблемой в предоставлении ...21.04.2015 В 2015 году в отпуск за границу намерены поехать 20% жителей Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2015. 20% жителей Екатеринбурга запланировали в сезон отпусков поездку за рубеж. Об этом ...11.09.2014 HeadHunter: Порядка 38% жителей Екатеринбурга приходилось сталкиваться с отказом работодателя в ответ на поданное заявление на отпуск
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2014. Порядка 38% жителей Екатеринбурга приходилось сталкиваться с отказом работодателя в ...