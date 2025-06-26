17% свердловчан сталкивались с принудительным отпуском

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. 17% жителей Свердловской области сталкивались с тем, что работодатели принудительно отправляли их в отпуск, говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.



Работодатели, как правило, используют в качестве аргумента уговоры и настойчивые напоминания (в 80% случаев). Реже сотрудникам угрожают лишением премии (9%) или даже увольнением (2%).



Также в исследовании говорится, что 17% жителей Свердловской области в этом году решили отказаться от отпуска. Из них 3% оформляют отпуск официально, но фактически продолжат трудиться, а оставшиеся 14% вообще не намерены его оформлять. Больше всего среди отказавшихся представителей домашних хозяйств (27%) и автомобильной сферы (22%).