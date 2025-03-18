ФАС предложила продавцам ограничить цены и наценки на школьные товары

УрБК, Москва, 18.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой ограничить наценки на ...14.03.2025 ФАС проведет анализ наценок на 29 категорий продуктов питания
УрБК, Москва, 14.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет анализ наценок на 29 категорий ...13.08.2024 ФАС России предложила ряду торговых сетей ограничить наценки на популярные модели техники
УрБК, Москва, 13.08.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила торговым сетям DNS, «М.Видео» и ...12.01.2022 Российские ритейлеры ограничат наценку на социально значимые продукты
Российские ритейлеры согласились ограничить размер наценок на социально значимые продовольственные товары. С таким ...12.01.2022 Российские ритейлеры ограничат наценку на социально значимые продукты
УрБК, Москва, 12.01.2022. Российские ритейлеры согласились ограничить размер наценок на социально значимые ...