УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:54

ФАС предложила продавцам ограничить цены и наценки на школьные товары

УрБК, Москва, 18.07.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с предложением к торговым сетям добровольно зафиксировать цены на школьные принадлежности во время подготовки ко Дню знаний с целью повышения доступности данной продукции для потребителей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

«ФАС предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году», — говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году цены на ряд школьных товаров (канцелярские принадлежности, рюкзаки и другие) в канун 1 сентября фиксировали сети «Детский мир» и «Комус».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.03.2025 ФАС предложила крупным сетям ограничить наценки на социально значимые продукты

УрБК, Москва, 18.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой ограничить наценки на ...

14.03.2025 ФАС проведет анализ наценок на 29 категорий продуктов питания

УрБК, Москва, 14.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет анализ наценок на 29 категорий ...

13.08.2024 ФАС России предложила ряду торговых сетей ограничить наценки на популярные модели техники

УрБК, Москва, 13.08.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила торговым сетям DNS, «М.Видео» и ...

12.01.2022 Российские ритейлеры ограничат наценку на социально значимые продукты

Российские ритейлеры согласились ограничить размер наценок на социально значимые продовольственные товары. С таким ...

12.01.2022 Российские ритейлеры ограничат наценку на социально значимые продукты

УрБК, Москва, 12.01.2022. Российские ритейлеры согласились ограничить размер наценок на социально значимые ...

Популярные новости
19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума
Архив новостей
Июль 2025 (428)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18