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Средняя зарплата в крупных и средних организациях Екатеринбурга превысила 109 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. Средняя зарплата в крупных и средних организациях Екатеринбурга в январе-мае 2025 года составила 109 тыс. 051 руб. в месяц. Об этом заявил на заседании Коллегии администрации города директор департамента экономики Алексей Прядеин.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 17,3%.

«Алексей Прядеин добавил, что розничный товарооборот Екатеринбурга в январе-мае составил 211,9 млрд руб.: это 107% к аналогичному периоду прошлого года. Объем отгруженных товаров крупных и средних предприятий промышленности увеличился на 18,9%, обрабатывающих производств — на 23,4%. В целом оборот крупных и средних организаций увеличился на 7,8% и составил 1 трлн 956,1 млрд руб. Лидером по отгруженным товарам стала металлургическая отрасль», — сообщает департамент информполитики города.

Директор департамента экономики также рассказал, что потребность предприятий Екатеринбурга в работниках составила 13 тыс. 557 вакансий — 9,7 вакансии на одного безработного. За год увеличилось число работников профессиональной, научной и технической деятельности (120,2%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (112,6%), строительства (110,4%), обрабатывающих производств (106,6%).
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