Средняя зарплата в крупных и средних организациях Екатеринбурга превысила 109 тыс. рублей

Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий Екатеринбурга в январе-декабре 2024 года составила 101 ...15.05.2025 Средний размер зарплаты на крупных и средних предприятиях Екатеринбурга превысил 100 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий Екатеринбурга в ...23.10.2024 В Екатеринбурге объем отгрузки промпредприятий с начала года вырос на 13,5%
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2024. В Екатеринбурге за восемь месяцев 2024 года объем отгрузки товаров крупных и средних ...16.12.2022 Оборот крупных и средних предприятий Екатеринбурга вырос на 19,3%
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Оборот крупных и средних предприятий Екатеринбурга по итогам января-октября 2022 года ...24.01.2022 Средняя зарплата в крупных и средних организациях Екатеринбурга достигла 62 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. Администрация Екатеринбурга озвучила макропоказатели, которые отражают динамику ...