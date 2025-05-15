Средняя зарплата в крупных и средних организациях Екатеринбурга превысила 109 тыс. рублей

Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий Екатеринбурга в январе-декабре 2024 года составила 101 ...

Средний размер зарплаты на крупных и средних предприятиях Екатеринбурга превысил 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий Екатеринбурга в ...

Средний размер зарплаты на крупных и средних предприятиях Екатеринбурга превысил 100 тыс. рублей

В Екатеринбурге объем отгрузки промпредприятий с начала года вырос на 13,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2024. В Екатеринбурге за восемь месяцев 2024 года объем отгрузки товаров крупных и средних ...