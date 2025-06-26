Число юрлиц, продающих одежду и обувь, за год сократилось на 4,3%

УрБК, Москва, 15.07.2025. Число открытых компаний в РФ в сфере общественного питания в первом полугодии 2025 года ...26.06.2025 Средний чек на покупку российских брендов одежды и обуви за год увеличился на 11%
Средний чек на покупку одежды российских брендов по итогам I квартала 2025 года составил 3,1 тыс. руб. За год рост ...26.06.2025 Средний чек на покупку российских брендов одежды и обуви за год увеличился на 11%
УрБК, Москва, 26.06.2025. Средний чек на покупку одежды российских брендов по итогам I квартала 2025 года составил 3,1 ...03.07.2015 К концу 2015 года продажи одежды, обуви и аксессуаров в России снизятся на 20%
К концу этого когда продажи одежды, обуви и аксессуаров в России снизятся не менее чем на 20%. Об этом сообщают ...03.07.2015 К концу 2015 года продажи одежды, обуви и аксессуаров в России снизятся на 20%
УрБК, Москва, 03.07.2015. К концу этого когда продажи одежды, обуви и аксессуаров в России снизятся не менее чем на ...