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Вчера, 17:23

Число юрлиц, продающих одежду и обувь, за год сократилось на 4,3%

УрБК, Москва, 16.07.2025. Количество юридических лиц, занимающихся продажей одежды, обуви и аксессуаров в России, за год сократилось на 4,3%. При этом 96% компаний в отрасли — это малый бизнес, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «Контур.Фокус».

Одновременно с этим количество ритейлеров, не предоставляющих данные о своих доходах, за год увеличилось на 3 п.п., что может говорить об уходе бизнесов в тень или об их заморозке, полагают аналитики. По их подсчетам, в первом полугодии 2025 на рынке осталось 7,1 тыс. бизнесов розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами.

Большая часть ритейлеров управляет парой магазинов средней площадью в 30-75 кв.м. Такие площадки располагаются в местных ТЦ либо на первых этажах жилых домов, их годовой оборот не превышает 10 млн руб.

Малому ритейлу всегда было сложно развиваться из-за «отсутствия доступа к финансированию, нехватки компетенций в управлении, сложностей с логистикой и IT-инфраструктурой», — объяснили в FCG и «Эвотор».

Сейчас компании переживают еще больше сложностей из-за «охлаждения потребительской активности, особенно на рынке непродовольственных товаров, в том числе в fashion-сегменте», — рассказал гендиректор оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Кроме этого, на развитие сегмента негативно влияет уход покупателей на маркет-плейсы.

При этом специализированные бутики находятся в этой области в аутсайдерах, они приносят на 35-52% меньше выручки, чем магазины, торгующие, например, и одеждой, и обувью.

Как отметил президент одежной сети Baon Илья Ярошенко, маленьким несетевым магазинам становится сложнее выживать, поскольку рост спроса 2022-23 годов подошел к концу. Теперь им приходится оптимизировать налоги и прочие обязательные платежи, подытожил аналитик.
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