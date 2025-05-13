16% свердловчан готовы переехать в другой регион ради работы

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В Свердловской области лишь 2% соискателей готовы к работе вахтовым методом

В Свердловской области лишь 2% соискателей в I квартале 2025 года были готовы к работе вахтовым методом, несмотря на ...

В Свердловской области лишь 2% соискателей готовы к работе вахтовым методом

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2025. В Свердловской области лишь 2% соискателей в I квартале 2025 года были готовы к работе ...

16% соискателей из Свердловской области готовы переехать в другой регион ради работы

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. Около 16,4% соискателей из Свердловской области готовы переехать в другой регион ради ...

75% коренных свердловчан готовы сменить место жительства ради новой работы

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. 75% коренных жителей Свердловской области готовы переехать в другой город ради новой ...

Более половины россиян готовы переехать в другой регион ради высокой зарплаты

УрБК, Москва, 12.05.2017. 55% опрошенных россиян готовы переехать в другой регион РФ ради более высокой зарплаты. Об ...