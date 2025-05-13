16% свердловчан готовы переехать в другой регион ради работы

16% жителей Свердловской области готовы переехать в другой регион ради желанной работы, говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.



В среднем по Уральскому федеральному округу данный показатель составляет 18%. Чаще всего переезд рассматривают соискатели в возрастных категориях от 19 до 30 лет и от 31 года до 40 лет.



«Статус «готов к переезду» не означает, что такой человек рассматривает исключительно иногородние вакансии, но если предложение от работодателя из другого региона окажется привлекательным, то кандидат готов будет его рассмотреть», — заявила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.



Ранее сообщалось, что в Свердловской области лишь 2% соискателей готовы к работе вахтовым методом, несмотря на высокие зарплаты. Средняя предлагаемая зарплата для вахтовиков в регионе в I квартале текущего года составила 155,5 тыс. руб.