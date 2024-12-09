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Вчера, 15:53

Цены на морковь и свеклу в России с начала года выросли на 62-63%

УрБК, Москва, 14.07.2025. Средняя цена на морковь в РФ с начала года выросла на 62,6%, на свеклу — на 62,4%. Картофель за тот же период подорожал на 48,47%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Росстата.

Аналитики связывают удорожание овощей с тем, что торговые сети делают ставку на импортную продукцию, в результате чего российские производители вынуждены снижать объемы производства.

При этом эксперты пока считают преждевременным делать прогнозы по поводу нового урожая овощей. Многое будет зависеть от влияния погоды. Впрочем, уже известно, что, например, моркови в этом году посадили меньше, чем в прошлом.

По мнению аналитиков ассоциации «Народный фермер», без формирования долгосрочных отношений между торговыми сетями и малыми хозяйствами ценовые скачки на овощи будут происходить постоянно.
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