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Вчера, 11:43

94% россиян верят в возвращение в страну западных брендов

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. 94% опрошенных россиян верят в возвращение в страну ушедших западных брендов. При этом 68% не верят, что это произойдет в обозримом будущем. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-опросов Anketolog, пишет ТАСС.

60% респондентов продолжают покупать товары ушедших брендов. Чаще всего они приобретают одежду и обувь, товары для дома, а также косметику и парфюмерию.

Наиболее популярны среди россиян Adidas, Zara, IKEA, Nike и Coca-Cola.
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