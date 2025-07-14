УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 10:27

Свердловчане стали самыми экономными в сборах ребенка в школу

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. Жители Свердловской области стали самыми экономными в сборах ребенка в школу: 11% опрошенных потратили на сборы менее 10 тыс. рублей. Об этом пишет сервис рекрутинга HeadHunter.

9% респондентов назвали сумму в диапазоне 10-20 тыс. рублей. Еще 4% назвали сумму в диапазоне 21-30 тыс. рублей. Оставшиеся 4% родителей готовы потратить на школьные сборы более 30 тыс. рублей. В среднем, российские родители (44% респондентов) выделяют на подготовку ребенка к школе 10-20 тыс. рублей.

Для большинства респондентов в РФ (82%) при подготовке ребенка к школе самой большой тратой оказалась одежда и обувь, жители Свердловской области в их числе (86% жителей ответили так, это наивысший показатель по регионам). 21% опрошенных самые большие суммы выделили на канцелярию и учебники, а 19% крупно потратились на электронику для своих детей-школьников (ноутбук, планшет, смартфон). Жители Урала распределили средства чуть иначе: для 26% респондентов канцелярия и учебники стали большой статьей затрат и всего 11% существенно потратились на электронику.

Средний чек детских товаров из-за рубежа — 10 821 рубль (-6% к 2024 году). Чаще всего россияне выбирают детскую обувь (55%), детскую одежду (23,7%) и игрушки (16,3%). Лидерами среди детских брендов остаются Nike (22,5%), Adidas (5,2%), ZARA (4,7%), Air Jordan (4,3%), Lego (3,2%).

Чаще всего жители России заказывают детские товары из Китая (36,3%), США (19,9%) и Польши (14,8%). Среди категорий самыми популярными детскими товарами остаются кроссовки (43,9%), конструкторы (17,3%) и верхняя одежда (9,4%).
