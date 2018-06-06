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Вчера, 10:25

Выпускники топ-30 лучших вузов РФ в среднем ожидают зарплату в 80 тыс. рублей

УрБК, Москва, 14.07.2025. Выпускники топ-30 лучших вузов РФ в среднем ожидают зарплату на первом месте работы в 79 тыс. 611 руб. За последний год этот показатель вырос на 16% (в 2024 году было 68 тыс. 707 руб.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании Changellenge.

По мнению аналитиков, выпускники МГИМО, МФТИ и МИФИ оценивают себя на рынке труда выше остальных. Они требуют себе заработную плату от 90 тыс. руб.

Также в исследовании говорится, что 61% респондентов, учащихся в университетах, активно изучают карьерные сайты, а также подписаны на профессиональные сообщества в соцсетях.
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