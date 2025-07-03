Официальный курс доллара США снизился до 78,72 руб., евро — до 92,41 руб.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июля 2025 года. Курс доллара США снизился на 12 коп., до 78,72 руб., евро — на 60 коп., до 92,41 руб.