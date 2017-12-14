Число студентов частных вузов РФ достигло 194 тыс. человек

УрБК, Москва, 14.12.2017. Рособрнадзор нашел массовые нарушения на сайтах более 1,5 тыс. вузов. Итоги мониторинга ...12.02.2013 65% российских студентов связали появление символики вузов с западными традициями
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2013. 65% студентов связывают появление символики вузов с проникновением западных традиций. ...11.08.2011 Министерство образования и науки РФ изменит правила поступления в вузы
УрБК, Москва, 11.08.2011. Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко решил изменить правила поступления в высшие ...09.06.2011 Проректор УрГАХА Виктор Колясников: Если негосударственные вузы достойны того, чтобы госвузы поделились с ними бюджетными местами, это нужно делать
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2011. «Я не вижу серьезных угроз для государственных вузов в случае корректировки ...27.10.2009 Абитуриенты в РФ смогут поступать не более чем в пять вузов и не более чем на три направления подготовки одновременно
УрБК, Москва, 27.10.2009. Министерство образования и науки РФ утвердило правила приема в вузы в 2010 году и последующие ...