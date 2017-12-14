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Вчера, 14:54

Число студентов частных вузов РФ достигло 194 тыс. человек

УрБК, Москва, 07.07.2025. Число студентов частных вузов в РФ в 2024 году достигло 194 тыс. человек против около 180 тыс. человек в предыдущем году. Рост приема в негосударственные вузы стабильно отмечается уже несколько лет. Такие данные приводятся в исследовании Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, сообщают «Ведомости».

По данным исследования, основной рост числа абитуриентов отмечается в Центральном федеральном округе, так как там расположено более 40% всех частных вузов. За последние семь лет количество студентов здесь возросло в 2,5 раза, до 140 тыс.

«Наиболее заметные и интересные частные вузы сконцентрированы в университетских центрах, где есть как квалифицированный преподавательский состав, так и стабильный спрос со стороны абитуриентов. В регионах ситуация иная — в условиях жесткой конкуренции многие вузы прекратили работу», — отметила главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

В целом, доля частного сектора в высшем образовании за семь лет выросла до 29%. Эксперты также отметили, что основным источником дохода негосударственных вузов остаются платежи от населения (55%), а также поступления от организаций (около 28%). Бюджетные средства составляют 16% доходов, остальное приходит от прочих источников.
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