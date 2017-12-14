Число студентов частных вузов РФ достигло 194 тыс. человек

УрБК, Москва, 14.12.2017. Рособрнадзор нашел массовые нарушения на сайтах более 1,5 тыс. вузов. Итоги мониторинга ...

Только 84 из 1,5 тыс. российских вузов полностью выполнили требования о содержании собственных сайтов

УрБК, Москва, 11.08.2011. Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко решил изменить правила поступления в высшие ...

Министерство образования и науки РФ изменит правила поступления в вузы

Проректор УрГАХА Виктор Колясников: Если негосударственные вузы достойны того, чтобы госвузы поделились с ними бюджетными местами, это нужно делать

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2011. «Я не вижу серьезных угроз для государственных вузов в случае корректировки ...