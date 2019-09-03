Инвестиции в коммерческую недвижимость в РФ в I полугодии снизились на 38%

УрБК, 04.07.2025. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость и земельные участки в России в I полугодии 2025 года ...03.09.2019 Инвестиции в коммерческую недвижимость РФ в I полугодии выросли на 36%
УрБК, Москва, 03.09.2019. Объем глобальных инвестиций в коммерческую недвижимость в I полугодии сократился на 10,6% по ...05.10.2017 Инвестиции в коммерческую недвижимость РФ сократились почти на 70%
Объем инвестиций в коммерческую недвижимость РФ в III квартале 2017 года составил 532 млн долл. США, что на 69% ниже ...28.09.2015 Инвестиции в коммерческую недвижимость России снизились в три раза
УрБК, Москва, 28.09.2015. С начала 2015 года в коммерческую недвижимость России было инвестировано почти 2,1 млрд долл. ...08.07.2011 Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России за II квартал 2011 года вырос на 164%
УрБК, Москва, 08.07.2011. Общий объем инвестиций в недвижимость России во II квартале 2011 года увеличился на 139% в ...