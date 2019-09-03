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Сегодня, 12:00

Инвестиции в коммерческую недвижимость в РФ в I полугодии снизились на 38%

бъем инвестиций в коммерческую недвижимость и земельные участки в России в I полугодии 2025 года сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 290 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании IBC Real Estate, пишет «Коммерсант».

Основными причинами спада стали исчерпание привлекательных активов и сложности с кредитованием.

Так, инвестиции в офисную недвижимость снизились на 33%, в складскую — на 45%, в торговую — на 22%. При этом вложения в гостиничную недвижимость на фоне развития внутреннего туризма увеличилась на 6%.

Инвестиции в земельные участки под застройку снизились в 2,5 раза. Аналитики связывают это с падением продаж на рынке жилья.
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