Материалы по теме

Инвестиции в коммерческую недвижимость в РФ в I полугодии снизились на 38%

УрБК, 04.07.2025. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость и земельные участки в России в I полугодии 2025 года ...

Инвестиции в коммерческую недвижимость РФ в I полугодии выросли на 36%

УрБК, Москва, 03.09.2019. Объем глобальных инвестиций в коммерческую недвижимость в I полугодии сократился на 10,6% по ...

Инвестиции в коммерческую недвижимость РФ сократились почти на 70%

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость РФ в III квартале 2017 года составил 532 млн долл. США, что на 69% ниже ...

Инвестиции в коммерческую недвижимость России снизились в три раза

УрБК, Москва, 28.09.2015. С начала 2015 года в коммерческую недвижимость России было инвестировано почти 2,1 млрд долл. ...

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России за II квартал 2011 года вырос на 164%

УрБК, Москва, 08.07.2011. Общий объем инвестиций в недвижимость России во II квартале 2011 года увеличился на 139% в ...