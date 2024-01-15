Минопромторг предложил ввести норму о 50% доле отечественных самолетов в парках авиаперевозчиков

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УрБК, Москва, 29.05.2009. В парке российских авиакомпаний в настоящее время насчитывается 6,8 тыс. самолетов. Из них ...