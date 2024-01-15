Минопромторг предложил ввести норму о 50% доле отечественных самолетов в парках авиаперевозчиков

УрБК, Москва, 15.01.2024. Правительство РФ утвердило комплексную программу, в рамках которой планируется создать 600 ...10.03.2022 Российские авиакомпании вернут часть самолетов лизингодателям
Российские авиакомпании планируют вернуть часть самолетов лизингодателям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ...10.03.2022 Российские авиакомпании вернут часть самолетов лизингодателям
УрБК, Москва, 10.03.2022. Российские авиакомпании планируют вернуть часть самолетов лизингодателям. Об этом сообщает ...06.04.2017 Правительство РФ на 80 млрд руб. сократило финансирование авиапромышленности
УрБК, Москва, 06.04.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ...29.05.2009 В парке авиакомпаний РФ насчитывается 6,8 тыс. самолетов
УрБК, Москва, 29.05.2009. В парке российских авиакомпаний в настоящее время насчитывается 6,8 тыс. самолетов. Из них ...