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Минопромторг предложил ввести норму о 50% доле отечественных самолетов в парках авиаперевозчиков

УрБК, Москва, 02.07.2025. Минопромторг РФ предложил ввести норму о 50% доле российских самолетов в парках авиаперевозчиков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Алиханова.

По его словам, законодательное закрепление 50% доли самолетов российского производства отвечает цели национального развития, предусматривающей именно такое соотношение к 2030 году.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский также предложил регулировать соотношение отечественных и зарубежных самолетов в авиапарках компаний. В свою очередь? представители «Ростеха» считают, что доля самолетов отечественного производства должна достигать 100%.
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