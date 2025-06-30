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Вчера, 13:20

Каждая четвертая компания в РФ сталкивалась с убытками из-за фальшивого трафика

УрБК, Москва, 02.07.2025. 25% опрошенных российских предприятий сталкивалась с убытками из-за фрод-атак мошенников (речь идет о генерации фальшивого трафика). Еще 18% отметили, что из-за мошенничества у них увеличились операционные расходы, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании edna.

Эксперт и бизнес-партнер edna Кирилл Гречкин объяснил механизм одной из распространенных мошеннических атак. Аферисты генерируют ложный трафик SMS-сообщений, что приводит к быстрому исчерпанию бюджета рекламной кампании без фактического привлечения реальных покупателей. Таким образом, компания оплачивает фальшивый интерес аудитории и несуществующих пользователей, теряя средства и лишаясь потенциальной прибыли.

Согласно опросу, 42% опрошенных заявили, что за последние два года объем мошеннического фрода в стране вырос.
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