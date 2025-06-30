Каждая четвертая компания в РФ сталкивалась с убытками из-за фальшивого трафика

Материалы по теме

Потери российских компании из-за DDoS-атак в 2025 году утроились

УрБК, Москва, 30.06. 2025. Потери российских компании из-за DDoS-атак в 2025 году утроились. Об этом заявил на полях ...

Более 30% российских компаний не имеют средств защиты от DDoS-атак

УрБК, Москва, 17.05.2018. Более 30% российских компаний не опасаются DDoS-атаки, поэтому не имеют средств защиты от ...

Российские компании за год потеряли от кибератак почти 116 млрд рублей

За 2017 год с различными информационными угрозами сталкивались 48% российских компаний, их потери от кибератак ...

Российские компании за год потеряли от кибератак почти 116 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. За 2017 год с различными информационными угрозами сталкивались 48% российских компаний, ...

«Лаборатория Касперского»: Россия возглавила рейтинг по числу атак с использованием мобильных банковских «троянов»

УрБК, Москва, 22.10.2014. Россия возглавила рейтинг, составленный «Лабораторией Касперского», по числу атак с ...