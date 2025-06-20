Розничные сети предложили ограничить инвестиции маркетплейсов в цены

УрБК, Москва, 01.07.2025. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила против запуска онлайн-продаж ...

АКОРТ выступила против онлайн-продаж спиртных напитков

Наценка торговых сетей РФ на социально значимые продукты в мае снизилась до рекордных 1,7%

УрБК, Москва, 20.06.2025. Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты РФ в мае снизилась до нового ...