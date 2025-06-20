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Сегодня, 16:37

Розничные сети предложили ограничить инвестиции маркетплейсов в цены

УрБК, Москва, 01.07.2025. Розничные сети предложили ограничить размер инвестиций маркетплейсов в цены товаров по аналогии с бонусами рbтейлеров. Об этом рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, сообщает ТАСС.

По его словам, вознаграждение, выплачиваемое поставщиками торговым сетям за продвижение товаров, ограничивается 5% от цены поставки. Такие же ограничения, по его мнению, следует установить для маркетплейсов. Он аргументировал это, в частности, тем, что онлайн и офлайн-ритейл продает одинаковые товары.

С. Богданов отметил, что речь идет о выравнивании условий для всех игроков и защите конкуренции. Необходимость подобного шага, по его словам, обусловлена недобросовестной практикой маркетплейсов, направляющих инвестиции в скидки на товары и сбивающих цену ниже себестоимости, вытесняя конкурентов из альтернативных каналов продаж и обеспечивая себе таким образом монополию.

Напомним, что ранее представители АКОРТ попросили правительство РФ ограничить размер максимальных скидок онлайн-площадок до 10% и назвали текущую ситуацию, когда онлайн площадки инвестируют в цену до 100% выручки, чего не может позволить себе офлайн-ритейл, демпингом и недобросовестной конкуренцией. По словам экспертов АКОРТ, сложившаяся ситуация может привести к значительному сокращению целых секторов офлайн-бизнеса, а также повлияет на рынок аренды и продажи коммерческих помещений.
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