Розничные сети предложили ограничить инвестиции маркетплейсов в цены

УрБК, Москва, 01.07.2025. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила против запуска онлайн-продаж ...20.06.2025 Наценка торговых сетей РФ на социально значимые продукты в мае снизилась до рекордных 1,7%
УрБК, Москва, 20.06.2025. Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты РФ в мае снизилась до нового ...15.05.2025 Минпромторг РФ планирует регулировать деятельность маркетплейсов
УрБК, Москва, 15.05.2025. Минпромторг РФ планирует регулировать деятельность маркетплейсов, соответствующий ...07.05.2025 Розничные сети попросили правительство ограничить скидки маркетплейсов до 10%
УрБК, Москва, 07.05.2025. Розничные сети попросили правительство РФ ограничить размер максимальных скидок ...30.01.2024 В Совете Федерации предложили ограничить долю маркетплейсов на рынке на уровне 25%
УрБК, Москва, 30.01.2024. В Совете Федерации предложили установить для маркетплейсов предельную долю присутствия на ...