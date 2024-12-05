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Сегодня, 11:25

«Индекс бургера» в России за год вырос на 15%

УрБК, Москва, 01.07.2025. «Индекс бургера» в России в I квартале 2025 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что среднестатистический гражданин на ежемесячную зарплату может приобрести 525 бургеров. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир», пишет ТАСС.

Наиболее сильная динамика за I квартал текущего года наблюдается в Приволжском и Уральском федеральных округах, слабая — в Центральном и Северо-Западном округах.

Отметим, что «индекс бургера» — экономический показатель, который позволяет оценить покупательскую способность населения, основываясь на стоимости популярных бургеров в крупных ресторанах быстрого питания.
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