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В Екатеринбурге с 21 по 31 июля ограничат движение по улице Анны Бычковой

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. В Екатеринбурге с 21 по 31 июля закроют движение транспорта по ул. Анны Бычковой у дома № 10, сообщает департамент информполитики города.

Ограничительные меры связаны с проведением работ по реконструкции тепловой магистрали М-31. Объехать зону перекрытия можно по ул. Хрустальной. Маршруты движения автобусов №№ 54, 054, 76 будут скорректированы.
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