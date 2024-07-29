В Екатеринбурге с 21 по 31 июля ограничат движение по улице Анны Бычковой

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УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. В Екатеринбурге срок закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой (от дома № 23 ...

Движение автотранспорта по улице Анны Бычковой в Екатеринбурге закрыто до 19 июля

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Специалисты ООО «АльмакорГруп» вновь продлили ограничение движения автотранспорта по ...

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия улицы Анны Бычковой до 17 июня

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Екатеринбурге строители в третий раз продлили сроки закрытия движения по улице Анны ...

В Екатеринбурге улица Анны Бычковой останется закрыта для движения транспорта до 6 июня

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Екатеринбурге строители продлили срок закрытия движения транспорта по улице Анны ...

Движение по улице Анны Бычковой в Екатеринбурге частично закроют с 9 по 23 мая

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В Екатеринбурге с 9 по 23 мая будет закрыто движение по улице Анны Бычковой. Об этом ...