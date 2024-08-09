В Екатеринбурге 27 июня временно ограничат продажу алкоголя и запретят движение СИМ

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УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. В центре Екатеринбурга 10 и 11 августа будет перекрыто движение транспорта и запрещена ...

В Екатеринбурге из-за массового забега 30 мая перекроют центр города

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Движение сразу по нескольким центральным улицам в Екатеринбурге ограничат в связи с ...

В Екатеринбурге в связи с празднованием 1 Мая ограничат торговлю алкоголем

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2017. В Екатеринбурге 1 мая с 08.00 до 15.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта ...

Администрация Екатеринбурга опубликовала график перекрытия дорог во время празднования Дня города

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2015. Городские службы в связи с проведением официальных культурно-массовых и спортивных ...

Администрация Екатеринбурга опубликовала план перекрытия дорог и схемы движения общественного транспорта 1 мая

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2015. На официальном сайте администрации города опубликован план перекрытия дорог и схемы ...