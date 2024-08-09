В Екатеринбурге 27 июня временно ограничат продажу алкоголя и запретят движение СИМ

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. В центре Екатеринбурга 10 и 11 августа будет перекрыто движение транспорта и запрещена ...26.05.2021 В Екатеринбурге из-за массового забега 30 мая перекроют центр города
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Движение сразу по нескольким центральным улицам в Екатеринбурге ограничат в связи с ...28.04.2017 В Екатеринбурге в связи с празднованием 1 Мая ограничат торговлю алкоголем
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2017. В Екатеринбурге 1 мая с 08.00 до 15.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта ...12.08.2015 Администрация Екатеринбурга опубликовала график перекрытия дорог во время празднования Дня города
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2015. Городские службы в связи с проведением официальных культурно-массовых и спортивных ...30.04.2015 Администрация Екатеринбурга опубликовала план перекрытия дорог и схемы движения общественного транспорта 1 мая
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2015. На официальном сайте администрации города опубликован план перекрытия дорог и схемы ...