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В Екатеринбурге 27 июня временно ограничат продажу алкоголя и запретят движение СИМ

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. В Екатеринбурге 27 июня с 12:00 до 23:00 в нескольких частях города временно ограничат продажу алкоголя. Такую меру предприняли в связи с Уральской ночью музыки, сообщает департамент информполитики города.

Более подробно с информацией о зонах запрета продажи спиртных напитков можно ознакомиться по карте.

Помимо этого, в центре уральской столицы для безопасных прогулок по фестивалю с 20:00 27 июня по 02:00 28 июня ограничат движение для средств индивидуальной мобильности (СИМ). На электросамокатах нельзя будет проехать по следующим улицам: ул. Челюскинцев, ул. Маршала Жукова, ул. Хохрякова, ул. Малышева, ул. Мамина-Сибиряка, ул. Шевченко, а также ул. Николая Никонова.

Кроме того, в случае необходимости улицы Бориса Ельцина (от ул. Ленина до ул. Челюскинцев) и Ленина на участках от ул. Карла Либкнехта до ул. 8 Марта, от ул. Красноармейской до ул. Мамина-Сибиряка могут быть закрыты сотрудниками Госавтоинспекции.
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