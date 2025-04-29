Продажи туров в Египет у некоторых туроператоров снизились до 40%

Материалы по теме

В России продажи туров в Стамбул после землетрясения снизились на 25%

УрБК, Москва, 29.04.2025. В России продажи туров в Стамбул на летний сезон снизились на 25% по сравнению с аналогичным ...

Покупки зарубежных туров в России за неделю выросли на 10-40%

УрБК, Москва, 25.02.2025. Покупки зарубежных туров в России за неделю с 14 по 21 февраля выросли на 10-40% по сравнению ...

АТОР: Бизнес потеряет миллионы долл. США из-за запрета продаж туров в Турцию дольше месяца

УрБК, Москва, 25.11.2015. Российские туроператоры могут потерять миллионы долл. США, если приостановка продаж туров в ...

АТОР: из-за отмены рейсов в Египет туроператоры могут понести многомиллионные убытки

УрБК, Москва, 09.11.2015. Потери туроператоров при аннуляции всех проданных туров в Египет могут составить сотни ...

Ассоциация туроператоров России просит отменить запрет на продажу туров в Египет

УрБК, Москва, 30.03.2011. Ассоциация туроператоров России обратилась к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с ...