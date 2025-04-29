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Вчера, 15:02

Продажи туров в Египет у некоторых туроператоров снизились до 40%

УрБК, Москва, 25.06.2025. Продажи туров из РФ в Египет у некоторых туроператоров снизились до 40%. При этом отмен туров не фиксируется. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.

По словам вице-президента ассоциации Артура Мурадяна, безопасности россиян на Ближнем Востоке в туристических странах ничего не угрожает, и запросов на досрочное прекращение туров не поступало.

Туроператоры связывают снижение спроса не только с неспокойной обстановкой в регионе, но и с сезонностью, а также отмечают, что спрос соответствует ожиданиям, а его временное падение некритично.
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