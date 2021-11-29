Минэкономики РФ сократит количество моногородов

Минэкономики РФ предложило сократить число монопрофильных городов в России с 321 до 163. Об этом сообщает «Коммерсантъ» ...29.11.2021 Верхнюю Пышму могут исключить из перечня моногородов
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Минэкономики РФ предложило сократить число монопрофильных городов в России с 321 до ...30.06.2014 Рассчитывать на господдержку смогут моногорода с населением не выше 3 тысяч человек и высоким уровнем безработицы
УрБК, Москва, 30.06.2014. Минэкономики определило новые критерии, по которым поселения будут относиться к моногородам и ...29.06.2011 Министр регионального развития РФ Виктор Басаргин: Приоритетом адресной поддержки остаются моногорода
УрБК, Москва, 29.06.2011. Министр регионального развития РФ Виктор Басаргин отчитался о работе ведомства перед ...24.11.2010 Количество моногородов — претендентов на поддержку государства увеличится до 50
Количество моногородов, которые получают поддержку от государства, в 2011 году увеличится на 15, достигнув, таким ...