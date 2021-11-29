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Вчера, 17:40

Минэкономики РФ сократит количество моногородов

УрБК, Москва, 24.06.2025. Минэкономики РФ собирается обновить критерии отнесения муниципальных образований к моногородам. На этот статус не смогут претендовать образования, входящие в агломерации. Зато его смогут получить муниципальные округа, сообщает «Коммерсантъ».

На текущий момент список моногородов включает в себя 321 образование. Изменение правил сократит это число до 218. Целью изменений является концентрация господдержки, полагающейся образованиям с таким статусом. Независимо от изменений критериев, поддержка будет сохранена для городов с зафиксированной за три года безработицей выше общероссийской в два и более раза.

Отметим, что на текущий момент к моногородам причисляются городские округа или поселения с количеством жителей не менее 3 тыс. человек и количеством работников градообразующего предприятия в 20% от всех занятых в последние пять лет.

Причинами готовящихся изменений в законодательство, по сообщению министерства, стало снижение зависимости экономики многих моногородов от градообразующих предприятий. При этом, по мнению экспертов, хотя данный шаг и является оправданным, критерии для отнесения муниципалитетов к моногородам следует доработать.
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