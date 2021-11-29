Минэкономики РФ сократит количество моногородов

Минэкономики РФ предложило сократить число монопрофильных городов в России с 321 до 163. Об этом сообщает «Коммерсантъ» ...

Верхнюю Пышму могут исключить из перечня моногородов

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Минэкономики РФ предложило сократить число монопрофильных городов в России с 321 до ...

Верхнюю Пышму могут исключить из перечня моногородов

Рассчитывать на господдержку смогут моногорода с населением не выше 3 тысяч человек и высоким уровнем безработицы

УрБК, Москва, 30.06.2014. Минэкономики определило новые критерии, по которым поселения будут относиться к моногородам и ...