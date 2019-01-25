В России могут создать единую базу мобильных устройств для борьбы с кибермошенниками

УрБК, Москва, 25.01.2019. Правительство РФ одобряет регистрацию устройств в мобильных сетях по уникальному ...30.11.2018 Российские власти создадут единую базу с данными о гражданах и бизнесе
УрБК, Москва, 30.11.2018. Российские власти запланировали создание единой базы данных с информацией о гражданах и ...08.11.2017 В России могут создать единую базу автовладельцев
УрБК, Москва, 08.11.2017. Минфин РФ подготовил поправки в закон «Об организации страхового дела», согласно которым в ...29.07.2013 Более 17% всех зараженных смартфонов мира приходится на Россию
УрБК, Москва, 29.07.2013. Россия заняла второе место в мире по количеству мобильных устройств, зараженных вредоносным ...29.08.2012 К 2013 году смартфоны могут занять более 50% на рынке мобильных телефонов
В 2013 году доля смартфонов на рынке мобильных телефонов превысит 50%, то есть на два года раньше, чем ранее ...