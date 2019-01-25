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Вчера, 17:23

В России могут создать единую базу мобильных устройств для борьбы с кибермошенниками

УрБК, Москва, 23.06.2025. Российские власти планируют создать единую базу мобильных устройств для борьбы с преступниками. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поправки закона «О связи», разработанных Минцифры.

Если нововведения примут, то пользователи лишатся возможности менять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI), которые привязаны к их номерам. Также власти планируют собрать все номера в единую базу и составить черные списки номеров, которые использовались для перепрошивки гаджетов.

Данные изменения позволят блокировать краденные телефоны, а также не дадут мошенникам менять код для обмана системы безопасности.
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