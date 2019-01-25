В России могут создать единую базу мобильных устройств для борьбы с кибермошенниками

УрБК, Москва, 30.11.2018. Российские власти запланировали создание единой базы данных с информацией о гражданах и ...

Российские власти создадут единую базу с данными о гражданах и бизнесе

Более 17% всех зараженных смартфонов мира приходится на Россию

К 2013 году смартфоны могут занять более 50% на рынке мобильных телефонов

В 2013 году доля смартфонов на рынке мобильных телефонов превысит 50%, то есть на два года раньше, чем ранее ...