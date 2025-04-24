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Дефицит кадров в агропромышленном секторе РФ оценили в 143-200 тыс. человек

УрБК, Москва, 19.05.2025. Дефицит кадров в агропромышленном секторе РФ составляет 143-200 тыс. человек. Об этом заявил первый замглавы Министерства экономического развития РФ Максим Колесников в ходе Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

По его словам, столь существенная нехватка персонала является одним из факторов роста цен на продукты. Он также отметил, что министерство ведет совместную работу с Минсельхозом по реализации программ повышения производительности труда, включая внедрение новых технологий.

М. Колесников сообщил, что на текущий момент в АПК работает порядка 2,2 млн человек, что составляет 5% от занятых экономике. При этом валовая добавленная стоимость в экономике от отрасли составила по итогам прошлого года 5,6% и продолжает расти с точки зрения эффективности на одного занятого.

Замминистра также подчеркнул, что несмотря на все вызовы, страна вышла на полное самообеспечение такими продуктами, как растительное масло, зерно, рыба, сахар и мясо.
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