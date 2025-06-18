Законопроект об обязательной доле российского вина могут принять в 2025 году

УрБК, Москва, 17.04.2025. Экспорт российского вина в Китай в I квартале 2025 года составил почти 700 тонн на общую ...

Объем экспорта российского вина в Китай за год вырос в 3,2 раза

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об индексации акцизов на табачные изделия и ...

В 2024 году акцизы на табачные изделия в России повысят на 3%

Госдума одобрила в первом чтении повышение акцизов на 3% на табак и вино в 2024 году

УрБК, Екатеринбург 18.10.2023. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в том числе ...