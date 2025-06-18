Законопроект об обязательной доле российского вина могут принять в 2025 году

УрБК, Москва, 18.06.2025. Глава Минпромторга Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме озвучил ...17.04.2025 Объем экспорта российского вина в Китай за год вырос в 3,2 раза
УрБК, Москва, 17.04.2025. Экспорт российского вина в Китай в I квартале 2025 года составил почти 700 тонн на общую ...17.11.2023 В 2024 году акцизы на табачные изделия в России повысят на 3%
УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об индексации акцизов на табачные изделия и ...18.10.2023 Госдума одобрила в первом чтении повышение акцизов на 3% на табак и вино в 2024 году
УрБК, Екатеринбург 18.10.2023. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в том числе ...26.06.2015 Минфин подготовил законопроект о размере акцизов на 2016-2018 годы
УрБК, Москва, 26.06.2015. Минфин России подготовил законопроект, устанавливающий размер акцизов на 2016-2018 годы, ...