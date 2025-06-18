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Вчера, 11:03

Законопроект об обязательной доле российского вина могут принять в 2025 году

УрБК, Москва, 19.06.2024. Законопроект об обязательной доле российского вина могут принять в текущем году. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

Законопроект был подготовлен в 2024 году. По словам министра, он был доработан и на текущий момент проходит регламентные процедуры, после которых будут представлен на рассмотрение парламента.

Согласно документу, доля российского вина на полках магазинов, а также в меню и винных картах общепита должна составлять не менее 20% от общего количества наименований. По словам министра, отечественные виноделы способны удовлетворить потребность в соответствующем количестве продукции.

Также А. Алиханов отметил, что законопроект предусматривает обязательное указание отечественных вин в меню раньше зарубежных. Помимо этого, предполагается, что обязательная доля российского вина в будущем может быть повышена.
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