Аналитики рассказали о возобновлении роста российской экономики

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Аналитики ожидают техническую рецессию в российской экономике

В экономике РФ ожидается техническая рецессия (снижение ВВП два квартала подряд). Об этом заявляют различные аналитики, ...

Аналитики ожидают техническую рецессию в российской экономике

УрБК, Москва, 12.05.2025. В экономике РФ ожидается техническая рецессия (снижение ВВП два квартала подряд). Об этом ...

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Аналитики прогнозируют замедление темпов роста российской экономики во второй половине года

УрБК, Москва, 16.08.2021. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая прогнозирует ...