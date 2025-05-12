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Сегодня, 18:01

Аналитики рассказали о возобновлении роста российской экономики

УрБК, Москва, 18.06.2025. Рост экономики РФ в апреле составил 0,5% относительно марта с учетом сезонного и календарного факторов. Ожидаемый рост ВВП по итогам года — 2,1%. Такие данные представили в своем обзоре аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты отметили, что по итогам пяти месяцев текущего года внутригодовая динамика роста экономики России стабилизировалась. При этом признаков близкой рецессии не наблюдается. По словам аналитиков, в апреле экономика возобновила свой рост (с устраненной сезонностью) после сокращения расчетного месячного значения ВВП в январе-марте текущего года.

Улучшение экономической ситуации фиксируют также в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), однако отмечается, что признаки улучшения носят локальный характер. По данным центра, рост в основном обеспечен нефтяным сектором, розничной торговлей и потребительской активностью.
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