Аналитики рассказали о возобновлении роста российской экономики

В экономике РФ ожидается техническая рецессия (снижение ВВП два квартала подряд). Об этом заявляют различные аналитики, ...12.05.2025 Аналитики ожидают техническую рецессию в российской экономике
УрБК, Москва, 12.05.2025. В экономике РФ ожидается техническая рецессия (снижение ВВП два квартала подряд). Об этом ...26.02.2025 «Инфляция для бедных» в России по итогам прошлого года составила 16%
УрБК, Москва, 26.02.2025. «Инфляция для бедных» в России по итогам 2024 года составила около 16%, что опережает общий ...19.03.2024 ЦМАКП зафиксировал признаки замедления российской экономики
УрБК, Москва, 19.03.2024. В конце 2023 — начале 2024 года многие показатели экономики РФ демонстрируют заметное ...16.08.2021 Аналитики прогнозируют замедление темпов роста российской экономики во второй половине года
УрБК, Москва, 16.08.2021. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая прогнозирует ...